ЗСУ уразили завод каучуку в Тульській області та кілька об'єктів ворога в окупації

На території ураженого заводу спалахнула масштабна пожежа та були чутні вибухи

Єфремівський завод синтетичного каучуку (Фото: ресурси росіян)

Сили оборони у ніч проти 24 грудня уразили завод синтетичного каучуку на території Росії, місце зберігання катерів та інші об'єкти окупантів. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Були уражені потужності Єфремовського заводу синтетичного каучуку у Тульській області Росії. Це підприємство спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. На його території зафіксовані вибухи та масштабна пожежа.

Також українські військові уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Задля порушення логістики ворога був уражений склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську на території тимчасово окупованої Луганської області.

Також зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили росіян на тимчасово окупованих територіях. Результати уражень уточнюються