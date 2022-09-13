ВСУ добились значительного прогресса, это было очень тщательно спланировано – Блинкен
Силы обороны Украины добились "значительного прогресса" в ходе контрнаступления на захваченные российскими оккупантами территории, хотя деоккупация земель еще только начинается. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его попросили дать оценку последним событиям в Украине, пишет El Sol de Mexico.
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Как выразился глава Государственного департамента на пресс-конференции в Мексике, "то, что они [ВСУ] сделали, было очень тщательно спланировано".
"И, конечно же, это выиграло от значительной поддержки со стороны США и многих других стран с точки зрения обеспечения того, чтобы в руках Украины было оборудование, необходимое для проведения этого контрнаступления", – сказал Блинкен.
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Глава внешней политики США добавил, что война России против Украины, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время, поскольку у Кремля еще есть очень серьезные силы и вооружение, которые он применяет "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.
"Мы увидели, что эта российская агрессия является попыткой искоренить Украину как суверенную страну. Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", – подытожил Блинкен.
- 8 сентября 2022 года Блинкен во время визита в Украину встретился с президентом Зеленским и посетил город-герой Ирпень под Киевом.
- Также он сказал, что "идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя".
- 9 сентября Блинкен заявил, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории, "Путин здесь проиграл". Затем добавил, что Путин "проиграл во всех сферах – в политической, военной и экономической".
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