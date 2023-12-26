ВСУ дронами за неделю уничтожили десятки единиц техники и сотни опорных пунктов — сводка

Только за последнюю неделю Силы обороны уничтожили дронами 391 опорный пункт российских оккупантов

Запуск БпЛА (Фото: скриншот с видео)

За последнюю неделю Вооруженные Силы Украины уничтожили дронами десятки единиц техники и почти 400 опорных пунктов россиян. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

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По его словам, за неделю ударные роты беспилотников поразили 31 танк, 58 бронемашин, шесть самоходных артиллерийских установок, 36 пушек и 44 единицы специального транспорта.

Также уничтожены семь единиц радиотехнического оборудования, 391 опорный пункт, четыре склада с топливом и боеприпасами, 10 минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а также 291 оккупанта.

Ранее стало известно, что Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

19 декабря президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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