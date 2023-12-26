ЗСУ дронами за тиждень знищили десятки одиниць техніки та сотні опорних пунктів — зведення

Лише за останній тиждень Сили оборони знищили дронами 391 опорний пункт російських окупантів

Запуск БпЛА (Фото: скриншот з відео)

За останній тиждень Збройні Сили України знищили дронами десятки одиниць техніки та майже 400 опорних пунктів росіян. Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

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За його словами, за тиждень ударні роти безпілотників вразили 31 танк, 58 бронемашин, шість самохідних артилерійських установок, 36 гармат та 44 одиниці спеціального транспорту.

Також знищено сім одиниць радіотехнічного обладнання, 391 опорний пункт, чотири склади з паливом та боєприпасами, 10 мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів, а також 291 окупанта.

Раніше стало відомо, що Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

19 грудня президент пообіцяв, що Україна наступного року зробить мільйон дронів.

Міністр Камишин згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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