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ВСУ еще считают убитых во время боев за Бахмут россиян, но это "однозначно" десятки тысяч

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 21:16
ВСУ еще считают убитых во время боев за Бахмут россиян, но это
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)

У Украины пока нет точных данных о количестве убитых россиян за время боев на Бахмутском направлении, но счет точно идет на десятки тысяч. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в самом Бахмуте и вокруг него продолжаются интенсивные боевые действия. За сутки россияне совершили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня и других типов артиллерии. Произошло 41 боестолкновение. Потери россиян на Бахмутском направлении в течение суток составили 127 оккупантов убитыми и 135 ранеными.

Комментируя данные западных официальных источников, что во время попыток захватить Бахмут Россия уже потеряла от 20 000 до 30 000 человек, Череватый сказал, что в Украине еще продолжаются подсчеты – это "кропотливая" работа, требующая внимания.

"Сейчас еще продолжаются верификации потерь, но счет идет на десятки тысяч – это однозначно", – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что хотя владелец российской террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин и посещает на камеру могилы убитых "вагнеровцев", у врага нет уважения к ликвидированным захватчикам, и многие тела остаются на поле боя.

Читайте также: Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная – Сырский

Оксана Житнюк
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война потери бахмут Сергей Череватый
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