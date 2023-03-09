ВСУ еще считают убитых во время боев за Бахмут россиян, но это "однозначно" десятки тысяч

У Украины пока нет точных данных о количестве убитых россиян за время боев на Бахмутском направлении, но счет точно идет на десятки тысяч. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что в самом Бахмуте и вокруг него продолжаются интенсивные боевые действия. За сутки россияне совершили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня и других типов артиллерии. Произошло 41 боестолкновение. Потери россиян на Бахмутском направлении в течение суток составили 127 оккупантов убитыми и 135 ранеными.

Комментируя данные западных официальных источников, что во время попыток захватить Бахмут Россия уже потеряла от 20 000 до 30 000 человек, Череватый сказал, что в Украине еще продолжаются подсчеты – это "кропотливая" работа, требующая внимания.

"Сейчас еще продолжаются верификации потерь, но счет идет на десятки тысяч – это однозначно", – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что хотя владелец российской террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин и посещает на камеру могилы убитых "вагнеровцев", у врага нет уважения к ликвидированным захватчикам, и многие тела остаются на поле боя.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.

Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.

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Оксана Житнюк

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