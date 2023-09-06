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ВСУ имеют успех в направлении Новопрокоповки. Россияне впервые признали потерю Работино

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 09:50
ВСУ имеют успех в направлении Новопрокоповки. Россияне впервые признали потерю Работино - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины имеют успех в направлении Новопрокоповки при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

По его словам, Силы обороны имели успех на направлении Работино-Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах.
Он отметил, что россияне несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, перемещают подразделения и войска, вводят резервы.
Тем временем, оккупанты впервые открыто признали потерю Работино — один из гауляйтеров Москвы заявил, что захватчики отошли из поселка. 
Утром 6 сентября в Генштабе писали, что враг пытается контратаковать в районе Работино. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
  • 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьнаступлениегенштабРаботиноновопрокоповка
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