ВСУ имеют успех в направлении Новопрокоповки. Россияне впервые признали потерю Работино

Вооруженные Силы Украины имеют успех в направлении Новопрокоповки при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

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По его словам, Силы обороны имели успех на направлении Работино-Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах.

Он отметил, что россияне несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, перемещают подразделения и войска, вводят резервы.

Тем временем, оккупанты впервые открыто признали потерю Работино — один из гауляйтеров Москвы заявил, что захватчики отошли из поселка.





Утром 6 сентября в Генштабе писали , что враг пытается контратаковать в районе Работино.

4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

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