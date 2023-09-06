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ЗСУ мають успіх у напрямку Новопрокопівки. Росіяни вперше відкрито визнали втрату Роботиного

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 09:50
ЗСУ мають успіх у напрямку Новопрокопівки. Росіяни вперше відкрито визнали втрату Роботиного - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України мають успіх у напрямку Новопрокопівки під час наступу у Запорізькій області. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, Сили оборони мали успіх на напрямку Роботине-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, переміщують підрозділи та війська, вводять резерви.

Тим часом окупанти вперше відкрито визнали втрату Роботиного — один із гауляйтерів Москви заявив, що загарбники відійшли з селища.

Вранці 6 вересня у Генштабі писали, що ворог намагається контратакувати у районі Роботиного.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

  • 4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї. 

Читайте також: ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабнаступЗапорізька областьРоботиненовопрокопівка
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