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ВСУ: Мы не можем уничтожать "Искандеры" в России западным оружием. Обещали союзникам

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 15:38
ВСУ: Мы не можем уничтожать
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина не может уничтожать оперативно-тактические комплексы "Искандер" на территории РФ западным оружием из-за обязательств перед союзниками. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

По его словам, Силы обороны не атакуют цели на территории России западным оружием. 

"Как говорит руководство государства, есть стратегия — мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", — сказал Игнат.

Он отметил, что в случае пусков ракет с временно оккупированных территорий Украина будет применять все имеющиеся средства. 

Военный заявил, что у россиян дефицит ракет типа "Искандер", иначе они били бы ими гораздо чаще — счет бы шел на сотни. 

Читайте также: ВСУ: "Искандер" по Киеву запускали из Брянской области. Время подлета — считаные минуты

Дмитрий Гриниченко
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войнавоенная помощьвоздушные силыискандерЮрий Игнат
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