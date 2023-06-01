ВСУ: Мы не можем уничтожать "Искандеры" в России западным оружием. Обещали союзникам
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина не может уничтожать оперативно-тактические комплексы "Искандер" на территории РФ западным оружием из-за обязательств перед союзниками. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.
По его словам, Силы обороны не атакуют цели на территории России западным оружием.
"Как говорит руководство государства, есть стратегия — мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", — сказал Игнат.
Он отметил, что в случае пусков ракет с временно оккупированных территорий Украина будет применять все имеющиеся средства.
Военный заявил, что у россиян дефицит ракет типа "Искандер", иначе они били бы ими гораздо чаще — счет бы шел на сотни.
- Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.
- Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожила 11 крылатых и баллистических ракет.
- 1 июня, около 02:45, россияне выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер", украинская противовоздушная оборона сбила все.
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