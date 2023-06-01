ВСУ: Мы не можем уничтожать "Искандеры" в России западным оружием. Обещали союзникам

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина не может уничтожать оперативно-тактические комплексы "Искандер" на территории РФ западным оружием из-за обязательств перед союзниками. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Силы обороны не атакуют цели на территории России западным оружием.

"Как говорит руководство государства, есть стратегия — мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", — сказал Игнат.

Он отметил, что в случае пусков ракет с временно оккупированных территорий Украина будет применять все имеющиеся средства.

Военный заявил, что у россиян дефицит ракет типа "Искандер", иначе они били бы ими гораздо чаще — счет бы шел на сотни.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.