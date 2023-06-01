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ЗСУ: Ми не можемо знищувати "Іскандери" у Росії західною зброєю. Обіцяли союзникам

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 15:38
ЗСУ: Ми не можемо знищувати
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Гнат заявив, що Україна не може знищувати оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" на території РФ західною зброєю через зобов'язання перед союзниками. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

За його словами, Сили оборони не атакують цілі на території Росії західною зброєю.

"Як говорить керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій Україна застосовуватиме всі наявні засоби.

Військовий заявив, що росіяни мають дефіцит ракет типу "Іскандер", інакше вони били б ними набагато частіше — рахунок би йшов на сотні.

Читайте також: ЗСУ: "Іскандер" по Києву росіяни запускали з Брянської області. Час підльоту — лічені хвилини

Дмитро Гриниченко
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