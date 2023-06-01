ЗСУ: Ми не можемо знищувати "Іскандери" у Росії західною зброєю. Обіцяли союзникам

Спікер Повітряних сил Юрій Гнат заявив, що Україна не може знищувати оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" на території РФ західною зброєю через зобов'язання перед союзниками. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

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За його словами, Сили оборони не атакують цілі на території Росії західною зброєю.

"Як говорить керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій Україна застосовуватиме всі наявні засоби.

Військовий заявив, що росіяни мають дефіцит ракет типу "Іскандер", інакше вони били б ними набагато частіше — рахунок би йшов на сотні.

Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136. Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.

1 червня, близько 02:45, росіяни випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер", українська протиповітряна оборона збила усі.

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