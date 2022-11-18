ВСУ нанесли удары по скоплениям россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешек — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.
Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.
Уничтожено семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования.
На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек.
- ВСУ пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями, сообщили в ОК "Юг".
- Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению оккупантов в Скадовске.
- Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.
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