ВСУ нанесли удары по скоплениям россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешек — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Уничтожено семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования.

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек.

ВСУ пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями, сообщили в ОК "Юг".

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению оккупантов в Скадовске.

Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.

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Дмитро Гриниченко

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