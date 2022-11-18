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ВСУ нанесли удары по скоплениям россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешек — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 23:29
ВСУ нанесли удары по скоплениям россиян на Кинбурнской косе и в районе Олешек — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг". 

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Военные заявляют, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии. 

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи — на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. 

Уничтожено семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования. 

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек. 

Читайте также: Херсонская область. Россияне окапываются на левом берегу Днепра и ведут оборону — ОК "Юг"

Дмитро Гриниченко
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война потери России ОК Юг
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