ВСУ об ударах по мостам: Это замедляет поставки РФ, за пару суток можем подчистить запасы

После ударов Сил обороны по мостам оккупантов поставки армии РФ не останавливаются, однако существенно замедляются, и за это время украинские войска могут "подчищать" запасы россиян. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Журналист попросил Гуменюк прокомментировать недавний реализованный СБУ удар по Крымскому мосту, после чего он, вероятно, все равно функционирует, так как россияне регулярно перекрывают его для гражданских – вероятно, для реализации военных нужд.

"Повреждение мостов привело к замедлению и усложнению логистики врага, то есть она продолжается, но продолжается чрезвычайно медленно, что не соответствует темпу развития боевых событий. Продолжается чрезвычайно ослаблено, что не отвечает потребностям фронта самих оккупантов", – сообщила Гуменюк.

Она отметила, что россияне все равно получают пополнение в живой силе, вооружении, боеприпасах, но с опозданием в несколько суток.

"Поэтому мы сейчас имеем определенную преференцию, что мы можем за эти несколько суток подчистить их запасы настолько, чтобы им нечем было работать", – сообщила Гуменюк.

29 июля 2023 года Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.

Заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин сообщил, что у захватчиков начинает ощущаться нехватка снарядов, а потому они перебрасывают свои войска с других направлений, в частности, с временно оккупированного Крыма.

31 июля сообщалось, что россияне после удара по Крымскому мосту решили укрепить его надводными заграждениями.

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