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ЗСУ про удари по мостах: Це сповільнює постачання РФ, за кілька діб можемо підчистити запаси

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 20:54
ЗСУ про удари по мостах: Це сповільнює постачання РФ, за кілька діб можемо підчистити запаси - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Після ударів Сил оборони по мостах окупантів постачання армії РФ не зупиняється, однак суттєво сповільнюється, і за цей час українські війська можуть "підчищати" запаси росіян. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Журналіст попросив Гуменюк прокоментувати нещодавній реалізований СБУ удар по Кримському мосту, після чого він, певно, все одно функціонує, адже росіяни регулярно перекривають його для цивільних – вірогідно, задля реалізації військових потреб.

"Пошкодження мостів призвело до уповільнення і ускладнення логістики ворога, тобто вона продовжується, але продовжується надзвичайно повільно, що не відповідає темпу розвитку бойових подій. Продовжується надзвичайно послаблено, що не відповідає потребам фронту самих окупантів", – повідомила Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни все одно отримують поповнення у живій силі, озброєнні, боєприпасах тощо, але із запізненням у декілька діб.

"Тому ми зараз маємо певну преференцію, що ми можемо за ці кілька діб підчистити їхні запаси настільки, щоб їм не було чим працювати", – повідомила Гуменюк.

  • 29 липня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.
  • Заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін повідомив, що у загарбників починає відчуватися нестача снарядів, а тому вони перекидають свої війська з інших напрямків, зокрема, з тимчасово окупованого Криму.
  • 31 липня повідомлялось, що росіяни після удару по Кримському мосту вирішили укріпити його надводними загородженнями.

Дивіться також: Удар по Чонгару: супутникові знімки підтверджують пошкодження мосту

Оксана Житнюк
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війнамістлогістикапостачанняЧонгарНаталія Гуменюк
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