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ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, есть успех под Бахмутом – карта

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 08:42
ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, есть успех под Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

На прошлой неделе Силы обороны имели успех на Бахмутском направлении, в результате чего была освобождена новая территория, также украинские воины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ВСУ имеют "определенные успехи" в районе Клещеевки и Андреевки, за неделю освобождены 2 кв. км.

За все время атак под Бахмутом Силы обороны освободили 49 кв. км.

Карта: deepstate

По ее словам, на этом направлении россияне пытались штурмовать позиции украинских военных в районах Железнянского, Орехово-Васильевки и Богдановки.

На Авдеевском направлении Силы обороны деоккупировали часть поселка Опытное.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – сказала Маляр.

Карта: deepstate

Читайте также: "Есть продвижение на 1 км". Генерал Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении

Милана Головань
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войнаавдеевкабахмутАнна Малярконтрнаступление
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