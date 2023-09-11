ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, есть успех под Бахмутом – карта

На прошлой неделе Силы обороны имели успех на Бахмутском направлении, в результате чего была освобождена новая территория, также украинские воины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, ВСУ имеют "определенные успехи" в районе Клещеевки и Андреевки, за неделю освобождены 2 кв. км.

За все время атак под Бахмутом Силы обороны освободили 49 кв. км.

По ее словам, на этом направлении россияне пытались штурмовать позиции украинских военных в районах Железнянского, Орехово-Васильевки и Богдановки.

На Авдеевском направлении Силы обороны деоккупировали часть поселка Опытное.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – сказала Маляр.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в деталях, как происходило увольнение Работино.

Читайте также: "Есть продвижение на 1 км". Генерал Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.