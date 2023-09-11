ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, є успіх під Бахмутом – карта

Минулого тижня Сили оборони мали успіх на Бахмутському напрямку, внаслідок чого було звільнено нову територію, також українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, ЗСУ мають "певні успіхи" в районі Кліщіївки та Андріївки, за тиждень звільнено 2 кв. км.

За весь час атак під Бахмутом Сили оборони звільнили 49 кв. км.

За її словами, на цьому напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції українських військових в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки та Богданівки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони деокупували частину селища Опитне.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", – сказала Маляр.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у деталях, як відбувалося звільнення Роботиного.

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