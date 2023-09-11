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ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, є успіх під Бахмутом – карта

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 08:42
ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, є успіх під Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулого тижня Сили оборони мали успіх на Бахмутському напрямку, внаслідок чого було звільнено нову територію, також українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ мають "певні успіхи" в районі Кліщіївки та Андріївки, за тиждень звільнено 2 кв. км.

За весь час атак під Бахмутом Сили оборони звільнили 49 кв. км.

Карта: deepstate

За її словами, на цьому напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції українських військових в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки та Богданівки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони деокупували частину селища Опитне. 

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", – сказала Маляр.

Карта: deepstate

Читайте також: "Є просування на 1 км". Генерал Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

Мілана Головань
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війнаавдіївкаГанна Малярконтрнаступбахмут
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