ВСУ отбили 40 атак на четырех направлениях и ударили по пунктам управления россиян – карта
Российские оккупанты 28 апреля продолжают штурмовать Бахмут и Марьинку, там идут самые ожесточенные бои. Украинские защитники в течение суток отбили более 40 вражеских атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Как отмечается в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредоточивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"В течение суток противник совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону", – указали в Генштабе.
На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также захватчики пытались наступать в направлении Богдановки и Часового Яра, успеха не имели.
На Авдеевском направлении ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении за сутки армия РФ безрезультатно наступала в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка.
На других направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы. В Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.
Авиация Сил обороны 28 апреля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, состав боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы армии РФ.
- В ОК "Север" сообщили, что 28 апреля 2023 года российские оккупанты применили авиацию и сбросили бомбы на приграничье Черниговской области.
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