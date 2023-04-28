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ВСУ отбили 40 атак на четырех направлениях и ударили по пунктам управления россиян – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 19:39
ВСУ отбили 40 атак на четырех направлениях и ударили по пунктам управления россиян – карта - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты 28 апреля продолжают штурмовать Бахмут и Марьинку, там идут самые ожесточенные бои. Украинские защитники в течение суток отбили более 40 вражеских атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отмечается в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредоточивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток противник совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону", – указали в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также захватчики пытались наступать в направлении Богдановки и Часового Яра, успеха не имели.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за сутки армия РФ безрезультатно наступала в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка.

На других направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы. В Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

Авиация Сил обороны 28 апреля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, состав боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы армии РФ.

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Олег Васьків
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ВСУ война генштаб
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