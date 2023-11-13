ВСУ: Под Бахмутом оккупанты в активной обороне, пытаются вернуть утраченное, мы готовились

Российские оккупанты перешли к активной обороне на Бахмутском направлении, пытаются отбить утраченные позиции, сообщил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Захватчики готовились около трех месяцев, но готовились и в ВСУ, рассказал он в эфире Радио Свобода.

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По словам Фитьо, оккупанты пробуют разведать слабые участки в обороне украинских защитников на Бахмутском направлении, однако стратегических успехов всей линии столкновения от Купянска до Бахмута у российской армии нет.

"На данном участке фронта враг от обороны перешел к активной обороне. Пытается отбить позиции, которые он потерял ранее. Наши военнослужащие при лучшем случае переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Так за минувшие сутки отбили наши воины 10 атак противника. Это Клещеевка, Андреевка", – сообщил военный.

Спикер отмечает, что в ВСУ видели еще перед октябрем подготовку российской армии к активизации боевых действий.

Он сообщил, что подготовка оккупантов продолжалась около трех месяцев, однако вместе с тем готовились и в ВСУ.

"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление. То есть противник пробует хоть где-то добиться успехов", – добавляет Фитьо.

11 ноября Фитьо сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой.

12 ноября командующий Сухопутными войсками подтвердил активизацию россиян у Бахмута: пытаются отбить ранее утраченные позиции, атаки врага отражаются.

13 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Бахмута в сутки, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские военные отразили около 10 атак.

Представитель 26-й артиллерийской бригады сообщил, что в районе Бахмута продолжаются тяжелые позиционные бои, но Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать инициативу.

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