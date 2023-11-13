ЗСУ: Під Бахмутом окупанти в активній обороні, намагаються повернути втрачене, ми готувалися

Російські окупанти перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку, намагаються відбити втрачені позиції, повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Загарбники готувалися близько трьох місяців, але готувалися і в ЗСУ, розповів він в ефірі Радіо Свобода.

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За словами Фітьо, окупанти пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських захисників на Бахмутському напрямку, проте стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута у російської армії немає.

"На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка, Андріївка", – повідомив військовий.

Речник зазначає, що у ЗСУ бачили ще перед жовтнем підготовку російської армії до активізації бойових дій.

Він повідомив, що підготовка окупантів тривала близько трьох місяців, проте водночас готувалися й у ЗСУ.

"Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів", – додає Фітьо.

11 листопада Фітьо повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні та почали атакувати з новою силою.

12 листопада командувач Сухопутних військ підтвердив активізацію росіян біля Бахмута: намагаються відбити раніше втрачені позиції, атаки ворога відбиваються.

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Бахмута за добу, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські військові відбили близько 10 атак.

Представник 26-ї артилерійської бригади повідомив, що у районі Бахмута тривають тяжкі позиційні бої, але Збройні Сили України продовжують утримувати ініціативу.

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