ВСУ "поздравили" оккупантов дроном со сбросами. Перед этим отогнали лису от окопов – видео

Бойцы 10 батальона 10 горно-штурмовой бригады показали, как отработали по позициям оккупантов дроном со сбросами, предварительно отогнав на безопасную зону лису. Видео опубликовали в Telegram.

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На ролике видно, как оператор беспилотника, который украинские бойцы называют "Ночным ужасом", отгоняет животное от окопов захватчиков, чтобы оно не пострадало.

Убедившись, что лиса отбежала на безопасную дистанцию, украинские воины "приветствуют" оккупантов снарядами.

Позиция, на которой произошло действие, не указана, однако известно, что основное назначение 10 горно-штурмовой бригады – ведение боевых действий в горно-лесистой местности.

9 мая 2023 года ВСУ показали, как украинский дрон-камикадзе пошел в лобовую атаку на российский танк.

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Мілана Головань

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