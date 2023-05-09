UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ "поздравили" оккупантов дроном со сбросами. Перед этим отогнали лису от окопов – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 23:27
ВСУ
Лиса отбегает от окопов (Скриншот)

Бойцы 10 батальона 10 горно-штурмовой бригады показали, как отработали по позициям оккупантов дроном со сбросами, предварительно отогнав на безопасную зону лису. Видео опубликовали в Telegram.

На ролике видно, как оператор беспилотника, который украинские бойцы называют "Ночным ужасом", отгоняет животное от окопов захватчиков, чтобы оно не пострадало.

Убедившись, что лиса отбежала на безопасную дистанцию, украинские воины "приветствуют" оккупантов снарядами.

Позиция, на которой произошло действие, не указана, однако известно, что основное назначение 10 горно-штурмовой бригады – ведение боевых действий в горно-лесистой местности.

  • 9 мая 2023 года ВСУ показали, как украинский дрон-камикадзе пошел в лобовую атаку на российский танк.

Смотрите также: Оккупанты набились в окопы под Донецком: туда ударила реактивная артиллерия ВСУ – видео

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дрон БПЛА беспилотник лиса животное
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 