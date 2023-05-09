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Украинский дрон-камикадзе пошел в лобовую атаку на российский танк. Танк встал – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 19:25
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Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео уничтожения очередного российского танка.

Запись сделана камерами двух беспилотников – ударного дрона, который атаковал российский танк, и БПЛА, наблюдавшего за процессом.

На видео зафиксировано, как дрон-камикадзе летит навстречу российскому танку и врезается в него. Танк дымится, но проезжает еще несколько метров, а потом останавливается.

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Наталія Медведєва
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