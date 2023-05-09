Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео уничтожения очередного российского танка.

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Запись сделана камерами двух беспилотников – ударного дрона, который атаковал российский танк, и БПЛА, наблюдавшего за процессом.

На видео зафиксировано, как дрон-камикадзе летит навстречу российскому танку и врезается в него. Танк дымится, но проезжает еще несколько метров, а потом останавливается.

1 мая в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

4 мая было видео, как россияне убегают от украинских дронов-камикадзе, но бесполезно.

8 мая появилось видео, как украинский дрон-камикадзе уничтожил российский танк, который защищался "мангалом".

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Наталія Медведєва

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