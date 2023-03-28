Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал видео с дрона ударов реактивной артиллерии Сил обороны по окопам, в которые кучно набились российские оккупанты.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Орчата сбились в кучу в окопах у Водяного. Тем лучше для нашей реактивной артиллерии. Ребята умело работают. Слава героям", – коротко описал происходящее в ролике бригадный генерал.

На видео оккупанты кучно сидят в окопах, когда по этой позиции начинает прилетать из РСЗО.

Несколько снарядов, как видно издалека, попадают точно в окопы. После обстрела на позициях видно неподвижные тела.

СПРАВКА. Водяное – временно оккупированное россиянами село на северо-запад от взлетно-посадочной полосы бывшего Донецкого аэропорта. Со стороны Водяного противник пытается продвигаться на север, в сторону Красногоровки, чтобы замкнуть кольцо вокруг Авдеевского укрепрайона, который он не может взять с начала полномасштабной войны.



. Водяное – временно оккупированное россиянами село на северо-запад от взлетно-посадочной полосы бывшего Донецкого аэропорта. Со стороны Водяного противник пытается продвигаться на север, в сторону Красногоровки, чтобы замкнуть кольцо вокруг Авдеевского укрепрайона, который он не может взять с начала полномасштабной войны.

Смотрите видео: Народный украинский дрон-камикадзе RAM II уничтожил российский ЗРК "Тор-М2"

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.