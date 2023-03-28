Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал видео с дрона ударов реактивной артиллерии Сил обороны по окопам, в которые кучно набились российские оккупанты.
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"Орчата сбились в кучу в окопах у Водяного. Тем лучше для нашей реактивной артиллерии. Ребята умело работают. Слава героям", – коротко описал происходящее в ролике бригадный генерал.
На видео оккупанты кучно сидят в окопах, когда по этой позиции начинает прилетать из РСЗО.
Несколько снарядов, как видно издалека, попадают точно в окопы. После обстрела на позициях видно неподвижные тела.
СПРАВКА. Водяное – временно оккупированное россиянами село на северо-запад от взлетно-посадочной полосы бывшего Донецкого аэропорта. Со стороны Водяного противник пытается продвигаться на север, в сторону Красногоровки, чтобы замкнуть кольцо вокруг Авдеевского укрепрайона, который он не может взять с начала полномасштабной войны.
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