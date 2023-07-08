ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила пять штук, прилеты в двух областях

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 июля, есть прилеты в Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что россияне запустили ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Противовоздушная оборона уничтожила пять дронов.

Часть БПЛА перехватить не удалось, есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Предварительно, обошлось без жертв.

Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.