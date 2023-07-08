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ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила пять штук, прилеты в двух областях

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 09:20
ВСУ: РФ ночью атаковала Украину
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 июля, есть прилеты в Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что россияне запустили ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. 

Противовоздушная оборона уничтожила пять дронов. 

Часть БПЛА перехватить не удалось, есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Предварительно, обошлось без жертв. 

Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Дмитрий Гриниченко
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