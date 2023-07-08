ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила пять штук, прилеты в двух областях
08.07.2023, 09:20
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 июля, есть прилеты в Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что россияне запустили ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Противовоздушная оборона уничтожила пять дронов.
Часть БПЛА перехватить не удалось, есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Предварительно, обошлось без жертв.
Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.
- Ночью 6 июля государство-террорист РФ нанесло удар крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове.
- Президент Зеленский поделился в соцсетях видео с последствиями этой ракетной атаки российских оккупантов и пообещал "ощутимый ответ врагу".
- После жалоб жителей городские власти Львова запретили закрывать убежища.
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