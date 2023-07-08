ЗСУ: РФ вночі атакувала Україну "шахедами". ППО збила п'ять штук, прильоти у двох областях
08.07.2023, 09:20
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 8 липня, є прильоти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що росіяни запустили ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Протиповітряна оборона знищила п'ять дронів.
Частину БпЛА перехопити не вдалося, є влучання в промислові та інфраструктурні об'єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Попередньо обійшлося без жертв.
Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.
- Вночі 6 липня держава-терорист РФ завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками цієї ракетної атаки російських окупантів та пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
- Після скарг мешканців міська влада Львова заборонила закривати укриття.
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