ЗСУ: РФ вночі атакувала Україну "шахедами". ППО збила п'ять штук, прильоти у двох областях

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 8 липня, є прильоти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що росіяни запустили ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Протиповітряна оборона знищила п'ять дронів.

Частину БпЛА перехопити не вдалося, є влучання в промислові та інфраструктурні об'єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Попередньо обійшлося без жертв.

Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.

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