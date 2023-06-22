ВСУ: РФ ночью могла ударить по Украине ракетами Х-47 "Кинжал". Были Shahed и пуски с Ту-22
22.06.2023, 09:10
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты могли ударить по Украине ракетами Х-47 "Кинжал" в ночь на 22 июня. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
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По его словам, масштаб удара был "не такой большой, как раньше", однако информация уточняется.
Он отметил, что россияне запускали иранские дроны-камикадзе Shahed-136, также из Азовского моря фиксировались пуски ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
"Также, вероятно, были применения из МиГ-31К, которые взлетали с аэродрома "Саваслейка". Уточняем информацию, могли быть "Кинжалы", — заявил Игнат.
СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
- Союзники сообщили, что на июнь 2023 года Россия держит в готовности десятки самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К.
- Украина с мая 2023 года просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, аналогичных британским Storm Shadow, но в Берлине "очень осторожны относительно этого".
- По словам секретаря СНБО Данилова, одним из приоритетов ВСУ сейчас, в середине июня 2023 года, является уничтожение артиллерии россиян.
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