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ВСУ: РФ ночью могла ударить по Украине ракетами Х-47 "Кинжал". Были Shahed и пуски с Ту-22

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 09:10
ВСУ: РФ ночью могла ударить по Украине ракетами Х-47
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты могли ударить по Украине ракетами Х-47 "Кинжал" в ночь на 22 июня. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, масштаб удара был "не такой большой, как раньше", однако информация уточняется.
Он отметил, что россияне запускали иранские дроны-камикадзе Shahed-136, также из Азовского моря фиксировались пуски ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. 

"Также, вероятно, были применения из МиГ-31К, которые взлетали с аэродрома "Саваслейка". Уточняем информацию, могли быть "Кинжалы", — заявил Игнат.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Читайте также: Удар России баллистическими ракетами – Кривой Рог, Харьков и Полтавская область. Дроны под Одессой

Дмитрий Гриниченко
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