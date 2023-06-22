ЗСУ: РФ вночі могла вдарити по Україні ракетами Х-47 "Кинджал". Були Shahed та пуски з Ту-22М3
22.06.2023, 09:10
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти могли вдарити по Україні ракетами Х-47 "Кинджал" у ніч проти 22 червня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, масштаб удару був "не такий великий, як раніше", проте інформація уточнюється.
Він зазначив, що росіяни запускали іранські дрони-камікадзе Shahed-136, також з Азовського моря фіксувалися пуски ракет з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
"Також, ймовірно, були застосування з МіГ-31К, які злітали з аеродрому "Саваслейка". Уточнюємо інформацію, могли бути "Кинджали", — заявив Ігнат.
ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.
- Союзники повідомили, що на червень 2023 року Росія тримає в готовності десятки літаків Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31К.
- Україна з травня 2023 року просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, аналогічні британським Storm Shadow, але в Берліні "дуже обережні щодо цього".
- За словами секретаря РНБО Данілова, одним із пріоритетів ЗСУ зараз, у середині червня 2023 року, є знищення артилерії росіян.
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