ВСУ: РФ под Бахмутом использует только элементы наших укреплений, многое было уничтожено

В Вооруженных Силах Украины объяснили слова заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что в настоящее время продвижение Сил обороны в районе Бахмута идет не так быстро из-за серьезных укреплений, подготовленных украинскими воинами еще перед началом обороны города, а теперь захваченных россиянами. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона уточнил, что речь идет только об элементах укреплений, и многое было разрушено украинскими силами, когда они оставляли свои позиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это будет грубо сказать, что они (оккупанты. – ред.) используют то, что строили мы. Какие-то элементы используют – это естественно. А так, многое было в ходе боев уничтожено, в том числе, когда мы отходили", – отметил Череватый.

Он подчеркнул, что для РФ крайне важно удержать Бахмут, "чтобы не быть совсем опозоренными", поэтому ключевой силой оккупантов там сейчас являются воздушно-десантные войска, которые обычно используют для штурмов, а не для обороны.

"И здесь они используют все, и сами много роют разных коммуникаций, фортификационных сооружений, чтобы сдержать нас. Это естественно – они понимают, что наша артиллерия сейчас, наверное, наиболее подготовленная в мире <…> Поэтому единственный путь для врага как-то уберечь жизнь – максимально зарываться в землю, максимально использовать фортификационные сооружения", – объяснил Череватый.

24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно: на всех есть продвижение вперед.

25 июня Билецкий сообщил, что 3 ОШБр на Бахмутском направлении выбили российских захватчиков с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

"Вагнеровцев" в районе Бахмута уже нет – они позорно сбежали. Но, кроме регулярных войск РФ, там есть оккупанты из других российских ЧВК.

Смотрите также: Зеленский приехал на передовую. Встретился с Сырским, наградил воинов "Хортицы" – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.