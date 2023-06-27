ЗСУ: РФ під Бахмутом використовує лише елементи наших укріплень, багато чого було знищено

У Збройних Силах України пояснили слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що наразі просування Сил оборони в районі Бахмута йде не так швидко через серйозні укріплення, які були підготовлені українськими воїнами ще перед початком оборони міста, а тепер захоплені росіянами. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону уточнив, що мова йде тільки про елементи укріплень, і багато чого було зруйноване українськими силами, коли вони залишали свої позиції.

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"Це буде грубо сказати, що вони (окупанти. – ред.) використовують те, що будували ми. Якісь елементи використовують – це природно. А так, багато чого було в ході боїв знищено, зокрема, коли ми відходили", – зазначив Череватий.

Він наголосив, що для РФ вкрай важливо втримати Бахмут, "щоб не бути зовсім зганьбленими", тому ключовою силою окупантів там наразі є повітряно-десантні війська, які зазвичай використовують для штурмів, а не для оборони.

"І тут вони використовують все, і самі багато виривають різних комунікацій, фортифікаційних споруд, щоб стримати нас. Це природно – вони розуміють, що наша артилерія зараз, напевно, найбільш підготовлена у світі <…> Тому єдиний шлях для ворога якось вберегти життя – максимально зариватись у землю, максимально використовувати фортифікаційні споруди", – пояснив Череватий.

24 червня 2023 року Східне угруповання військ розпочало наступ на кількох напрямках одночасно: на всіх є просування вперед.

25 червня Білецький повідомив, що 3 ОШБр на Бахмутському напрямку вибила російських загарбників із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

"Вагнерівців" у районі Бахмута вже немає – вони ганебно втекли. Але, крім регулярних військ РФ, там є окупанти з інших російських ПВК.

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