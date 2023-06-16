ВСУ: Россия атаковала Украину ударными дронами Shahed-136, работала ПВО. Была угроза ракет

Российские оккупанты в ночь на 16 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136, работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что на южном направлении беспилотники врага фиксировались в Одесской и Николаевской областях.

Работали силы ПВО.

Также ВС писали о временной ракетной опасности на севере страны.

О результатах боевой работы и деталях атаки россиян командование сообщит позже.

Ранее представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.

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