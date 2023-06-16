ВСУ: Россия атаковала Украину ударными дронами Shahed-136, работала ПВО. Была угроза ракет
16.06.2023, 06:16
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты в ночь на 16 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136, работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что на южном направлении беспилотники врага фиксировались в Одесской и Николаевской областях.
Работали силы ПВО.
Также ВС писали о временной ракетной опасности на севере страны.
О результатах боевой работы и деталях атаки россиян командование сообщит позже.
Ранее представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.
- Воздушные силы сообщали, что с 00:20 до 04:30 15 июня противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.
- В Кривом Роге зафиксировано попадание в промышленные объекты, 38-летний мужчина получил ранения.
- Утром 14 июня оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
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