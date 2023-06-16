ЗСУ: Росія атакувала Україну ударними дронами Shahed-136, працювала ППО. Була загроза ракет

Російські окупанти в ніч проти 16 червня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136, працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що на південному напрямку безпілотники ворога фіксувалися в Одеській та Миколаївській областях.

Працювали сили ППО.

Також ПС писали про тимчасову ракетну небезпеку на півночі країни.

Про результати бойової роботи та деталі атаки росіян командування повідомить пізніше.

Раніше представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що окупанти стягнули до кордону з Україною у Брянській області дивізіон комплексів "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом.

Повітряні сили повідомляли, що з 00:20 до 04:30 15 червня противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.

У Кривому Розі зафіксовано влучання в промислові об'єкти, 38-річний чоловік отримав поранення.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

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