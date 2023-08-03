ВСУ: Россия ночью атаковала "шахедами" из Брянской области. Силы ПВО уничтожили 15 дронов
03.08.2023, 08:33
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину 15 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 августа из Брянской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что ночью враг запустил барражирующие боеприпасы из Брянской области — всего зафиксировано 15 пусков.
Силы противовоздушной обороны сбили все БПЛА врага.
Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян.
За 2 августа украинские воины сбили семь беспилотников-разведчиков.
- 24 июля 2023 года РФ атаковала дунайский порт в Рени, разрушив склады с зерном.
- В ночь на 2 августа РФ запустила группы дронов по разным областям Украины: кроме Киева и пригородов был массированно атакован Измаил на юге Одесской области. Всего ПВО за день сбила 23 дрона врага.
- Также 2 августа был "очень мощный" взрыв в Гвардейском под Симферополем, где аэродром.
- Министр обороны Резников показал FPV-дрон-камикадзе, который официально взят в эксплуатацию в ВСУ.
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