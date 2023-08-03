UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Россия ночью атаковала "шахедами" из Брянской области. Силы ПВО уничтожили 15 дронов

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 08:33
ВСУ: Россия ночью атаковала
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину 15 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 августа из Брянской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что ночью враг запустил барражирующие боеприпасы из Брянской области — всего зафиксировано 15 пусков. 

Силы противовоздушной обороны сбили все БПЛА врага. 

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян. 

За 2 августа украинские воины сбили семь беспилотников-разведчиков. 

Читайте также: Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО по всему миру: подойдут даже С-300

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвовоздушные силыShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 