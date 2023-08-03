ВСУ: Россия ночью атаковала "шахедами" из Брянской области. Силы ПВО уничтожили 15 дронов

Российские оккупанты атаковали Украину 15 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 августа из Брянской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что ночью враг запустил барражирующие боеприпасы из Брянской области — всего зафиксировано 15 пусков.

Силы противовоздушной обороны сбили все БПЛА врага.

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян.

За 2 августа украинские воины сбили семь беспилотников-разведчиков.

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