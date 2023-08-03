ЗСУ: Росія вночі атакувала "шахедами" із Брянської області. Сили ППО знищили 15 дронів
03.08.2023, 08:33
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну 15 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 3 серпня з Брянської області. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що вночі ворог запустив баражувальні боєприпаси з Брянської області — загалом зафіксовано 15 пусків.
Сили протиповітряної оборони збили усі БПЛА ворога.
Також минулої доби українська авіація завдала 15 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та техніки росіян.
За 2 серпня українські воїни збили сім безпілотників-розвідників.
- 24 липня 2023 року РФ атакувала дунайський порт у Рені, зруйнувавши склади із зерном.
- У ніч проти 2 серпня РФ запустила групи дронів по різних областях України: крім Києва та передмість було масовано атаковано Ізмаїл на півдні Одеської області. Загалом ППО за день збила 23 дрони ворога.
- Також 2 серпня був "дуже потужний" вибух у Гвардійському під Сімферополем, де аеродром.
- Міністр оборони Резніков показав FPV-дрон-камікадзе, який офіційно взято в експлуатацію у ЗСУ.
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