ЗСУ: Росія вночі атакувала "шахедами" із Брянської області. Сили ППО знищили 15 дронів

Російські окупанти атакували Україну 15 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 3 серпня з Брянської області. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що вночі ворог запустив баражувальні боєприпаси з Брянської області — загалом зафіксовано 15 пусків.

Сили протиповітряної оборони збили усі БПЛА ворога.

Також минулої доби українська авіація завдала 15 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та техніки росіян.

За 2 серпня українські воїни збили сім безпілотників-розвідників.

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