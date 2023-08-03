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ЗСУ: Росія вночі атакувала "шахедами" із Брянської області. Сили ППО знищили 15 дронів

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 08:33
ЗСУ: Росія вночі атакувала
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну 15 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 3 серпня з Брянської області. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що вночі ворог запустив баражувальні боєприпаси з Брянської області — загалом зафіксовано 15 пусків.

Сили протиповітряної оборони збили усі БПЛА ворога.

Також минулої доби українська авіація завдала 15 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та техніки росіян.

За 2 серпня українські воїни збили сім безпілотників-розвідників. 

Читайте також: Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі: підійдуть навіть С-300

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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