ВСУ: Россияне начали тактику выжженной земли на Донбассе, уничтожают бомбами КАБ все

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

На Донбассе россияне прибегли к тактике "выжженной земли", которая заключается в уничтожении позиций и зданий управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net.

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По его словам, оккупанты применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, которые наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Он отметил, что враг и дальше сбрасывает управляемые авиационные бомбы (КАБы) с самолетов Су-34 и Су-35.

"К сожалению, КАБов у них очень много. Они их модернизируют, производят что-то свое. И сейчас у них изменилась тактика выжженной земли, когда они просто каждый день используют от двух до шести КАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позиции минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ", — сказал Евлаш.

Военный заявил, что с точностью бомб есть проблемы, но когда такие боеприпасы весом 500, 1000 и 1500 кг попадают в позицию или здание, то уничтожают их полностью.

Спикер подчеркнул, что задача Сил обороны сейчас — развивать противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы.

"Чтобы сбивать курс координаты этих управляемых авиабомб и искать противодействие именно авиации, потому что сейчас они делают ставку прежде всего на это, потому что авиация работает в интересах пехоты, в интересах их наступательных подразделений. Без авиации им будет очень сложно", — резюмировал он.

29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже командующий ВС Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

1 марта вблизи Мариуполя был сбит самолет РФ, пытавшийся бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары еще по двум российским самолетам, удалось сбить Су-34.

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