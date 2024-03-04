ЗСУ: Росіяни розпочали тактику випаленої землі на Донбасі, знищують бомбами КАБ усе

Винищувач-бомбардувальник Су-34 (Фото: ресурс окупантів)

На Донбасі росіяни вдалися до тактики "випаленої землі", яка полягає у знищенні позицій та будівель керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net.

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За його словами, окупанти застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, які завдають ударів некерованими авіаційними ракетами.

Він зазначив, що ворог і надалі скидає керовані авіаційні бомби (КАБи) з літаків Су-34 та Су-35.

"На жаль, КАБів у них дуже багато. Вони їх модернізують, виробляють щось своє. І зараз у них змінилася тактика випаленої землі, коли вони просто щодня використовують від двох до шести КАБів, які може нести один бомбардувальник. І вони не шкодують їх навіть на позицію мінометного чи танкового розрахунку. Тобто те, що їм конкретно заважає, вони можуть туди скинути КАБ", – сказав Євлаш.

Військовий заявив, що з точністю бомб є проблеми, але коли такі боєприпаси вагою 500, 1000 та 1500 кг потрапляють у позицію чи будівлю, то знищують їх повністю.

Спікер наголосив, що завдання Сил оборони зараз — розвивати протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби.

"Щоб збивати курс координати цих керованих авіабомб і шукати протидію саме авіації, тому що зараз вони роблять ставку насамперед на це, тому що авіація працює на користь піхоти, на користь їхніх наступальних підрозділів. Без авіації їм буде дуже складно", – резюмував він.

29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше командувач ПС Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

1 березня поблизу Маріуполя було збито літак РФ, який намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів ще двома російськими літаками, вдалося збити Су-34.

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