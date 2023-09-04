UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили 23 из 32 Shahed-136, которыми оккупанты атаковали на юге и востоке

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 08:53
ВСУ уничтожили 23 из 32 Shahed-136, которыми оккупанты атаковали на юге и востоке - Фото
Сбивание дрона-камикадзе Shahed-136 (Иллюстративный скриншот)

Силы обороны уничтожили 23 из 32 беспилотников оккупантов, которыми те атаковали Украину в ночь на 5 сентября, сообщают Воздушные силы.

Россияне атаковали Одесскую и Днепропетровскую области, запустив "шахеды" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска на юге РФ.

Всего было зафиксировано 32 пуска Shahed-136, из них удалось уничтожить 23 дрона благодаря силам и средствам Воздушных сил вместе с ПВО других составляющих сил обороны.

Для уничтожения дронов были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны, отмечает ведомство.

Инфографика: Воздушные силы
  • В ночь на 4 сентября оккупанты нанесли очередную массированную атаку по югу Одесской области. Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов-камикадзе Shahed-136, но есть попадания по гражданской инфраструктуре.
  • 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
  • Во время этой атаки в Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области.

Читайте также: Оккупанты наступали на Донбассе и Запорожье, произошло 30 боестолкновений – карта

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронбеспилотникShahed-136шахед
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 