ВСУ уничтожили 23 из 32 Shahed-136, которыми оккупанты атаковали на юге и востоке

Силы обороны уничтожили 23 из 32 беспилотников оккупантов, которыми те атаковали Украину в ночь на 5 сентября, сообщают Воздушные силы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне атаковали Одесскую и Днепропетровскую области, запустив "шахеды" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска на юге РФ.

Всего было зафиксировано 32 пуска Shahed-136, из них удалось уничтожить 23 дрона благодаря силам и средствам Воздушных сил вместе с ПВО других составляющих сил обороны.

Для уничтожения дронов были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны, отмечает ведомство.

В ночь на 4 сентября оккупанты нанесли очередную массированную атаку по югу Одесской области. Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов-камикадзе Shahed-136, но есть попадания по гражданской инфраструктуре.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Во время этой атаки в Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области.

Читайте также: Оккупанты наступали на Донбассе и Запорожье, произошло 30 боестолкновений – карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.