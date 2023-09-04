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ЗСУ знищили 23 з 32 Shahed-136, якими окупанти атакували на півдні та сході

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 08:53
ЗСУ знищили 23 з 32 Shahed-136, якими окупанти атакували на півдні та сході - Фото
Збиття дрона-камікадзе Shahed-136 (Ілюстративний скриншот)

Сили оборони знищили 23 з 32 безпілотників окупантів, якими ті атакували Україну у ніч проти 5 вересня, повідомляють Повітряні сили.

Росіяни атакували Одеську та Дніпропетровську області, запустивши "шахеди" з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Приморсько-Ахтарська на півдні РФ.

Загалом було зафіксовано 32 пуски Shahed-136, з них вдалось знищити 23 дрони завдяки силам та засобам Повітряних сил разом з ППО інших складових Сил оборони.

Для знищення дронів було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зазначає відомство.

Інфографіка: Повітряні сили
  • У ніч проти 4 вересня окупанти завдали чергової масованої атаки по півдню Одеської області. Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136, але є влучання по цивільній інфраструктурі.
  • 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
  • Під час цієї атаки на Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області. 

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Артем Джеріпа
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війнабезпілотникдронShahed-136шахед
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