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ВСУ уничтожили 460 окупантов, 24 артсистемы и два вертолета – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 07:57
ВСУ уничтожили 460 окупантов, 24 артсистемы и два вертолета – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 460 оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы, 12 боевых бронированных машин, три танка и два вертолета россиян. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов на 18 августа ориентировочно составили:

‒ личного состава – около 256 510 (+460) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4332 (+3);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8410 (+12);

‒ артиллерийских систем – 5193 (+24);

‒ РСЗО – 714 (+0);

‒ средств ПВО ‒ 486 (+0);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 316 (+2);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4);

‒ крылатых ракет ‒ 1406 (+0);

‒ кораблей /катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7658 (+17);

‒ специальной техники ‒ 783 (+10).

Фото: Генштаб ВСУ
  • 18 августа Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, произошло 33 боевых столкновения.
  • На протяжении суток 17 августа украинские защитники уничтожили два российских вертолета Ка-52: один на Бахмутском, второй – на Запорожском направлении.
  • Глава ОП сообщил, что вертолеты Ка-52 содержат высокотехнологичные компоненты с Запада и стран Азии.

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Артём Джерипа
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