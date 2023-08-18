ВСУ уничтожили 460 окупантов, 24 артсистемы и два вертолета – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 460 оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы, 12 боевых бронированных машин, три танка и два вертолета россиян. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов на 18 августа ориентировочно составили:
‒ личного состава – около 256 510 (+460) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4332 (+3);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8410 (+12);
‒ артиллерийских систем – 5193 (+24);
‒ РСЗО – 714 (+0);
‒ средств ПВО ‒ 486 (+0);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+2);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4);
‒ крылатых ракет ‒ 1406 (+0);
‒ кораблей /катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7658 (+17);
‒ специальной техники ‒ 783 (+10).
- 18 августа Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, произошло 33 боевых столкновения.
- На протяжении суток 17 августа украинские защитники уничтожили два российских вертолета Ка-52: один на Бахмутском, второй – на Запорожском направлении.
- Глава ОП сообщил, что вертолеты Ка-52 содержат высокотехнологичные компоненты с Запада и стран Азии.
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