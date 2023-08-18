ЗСУ знищили 460 окупантів, 24 артсистеми та два гелікоптери – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 24 артилерійські системи, 12 бойових броньованих машин, три танки та два гелікоптери росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно становлять:

‒ особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4332 (+3);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12);

‒ артилерійських систем – 5193 (+24);

‒ РСЗВ – 714 (+0);

‒ засобів ППО ‒ 486 (+0);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 316 (+2);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4);

‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0);

‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17);

‒ спеціальної техніки ‒ 783 (+10).

18 серпня Генштаб повідомив, що російські окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках, відбулось 33 бойових зіткнення.

Впродовж доби 17 серпня українські захисники знищили два російських гелікоптери Ка-52: один на Бахмутському, другий – на Запорізькому напрямку.

Глава ОП повідомив, що гелікоптери Ка-52 містять високотехнологічні компоненти із Заходу та країн Азії.

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