ВСУ уничтожили 650 оккупантов и 30 единиц техники за сутки — потери России от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 оккупантов и 30 единиц техники противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За время полномасштабного вторжения потери россиян составили:

— личного состава — 80860 (+650),

— танков — 2840 (+2),

— боевых бронированных машин — 5742 (+12),

— артиллерийских систем — 1837 (+8),

— РСЗО — 393,

— средств ПВО — 206 (+1),

— самолетов — 278,

— вертолетов — 261,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1507 (+1),

— крылатых ракет — 399,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16),

— специальной техники — 160.

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Дмитро Гриниченко

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