ВСУ уничтожили 650 оккупантов и 30 единиц техники за сутки — потери России от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 оккупантов и 30 единиц техники противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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За время полномасштабного вторжения потери россиян составили:
— личного состава — 80860 (+650),
— танков — 2840 (+2),
— боевых бронированных машин — 5742 (+12),
— артиллерийских систем — 1837 (+8),
— РСЗО — 393,
— средств ПВО — 206 (+1),
— самолетов — 278,
— вертолетов — 261,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1507 (+1),
— крылатых ракет — 399,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16),
— специальной техники — 160.
- ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.
- Российский диктатор Владимир Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
- По данным Генштаба, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе.
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