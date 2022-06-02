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ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов: наибольшие потери РФ несет на Бахмутском направлении

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 10:58
ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов: наибольшие потери РФ несет на Бахмутском направлении - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

За сутки украинские силы обороны уничтожили 150 оккупантов, два танка, 11 боевых бронемашин, систему ПВО и два самолета российских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:

→ личного состава – около 30 850 (+150);
→ танков ‒ 1363 (+2);
→ боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11);
→ артиллерийских систем– 661 ​​(+2);
→ РСЗО – 207;
→ средств ПВО – 95 (+1);
→ самолетов – 210 (+2);
→ вертолетов – 175;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
→ крылатых ракет – 120;
→ кораблей/катеров – 13;
→ автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35);
→ специальной техники – ​​51 (+2).

Генштаб уточняет, что наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов: наибольшие потери РФ несет на Бахмутском направлении
  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Бахмутском направлении россияне ведут штурмовые действия и пытаются взять под контроль Камышеваху, имеют частичный успех, бои там продолжаются. Также оккупанты вели штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, но получили ответ от украинской армии и отошли.

Читайте также: ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Оксана Житнюк
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потери генштаб
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