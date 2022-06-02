ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов: наибольшие потери РФ несет на Бахмутском направлении

За сутки украинские силы обороны уничтожили 150 оккупантов, два танка, 11 боевых бронемашин, систему ПВО и два самолета российских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:

→ личного состава – около 30 850 (+150);

→ танков ‒ 1363 (+2);

→ боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11);

→ артиллерийских систем– 661 ​​(+2);

→ РСЗО – 207;

→ средств ПВО – 95 (+1);

→ самолетов – 210 (+2);

→ вертолетов – 175;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);

→ крылатых ракет – 120;

→ кораблей/катеров – 13;

→ автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35);

→ специальной техники – ​​51 (+2).

Генштаб уточняет, что наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Бахмутском направлении россияне ведут штурмовые действия и пытаются взять под контроль Камышеваху, имеют частичный успех, бои там продолжаются. Также оккупанты вели штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, но получили ответ от украинской армии и отошли.

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Оксана Житнюк

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