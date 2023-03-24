ВСУ уничтожили пункты управления, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение россиян

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 и Lancet.

Ракетчики и артиллеристы поразили:

- два пункта управления;

– четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;

– два зенитно-ракетных комплекса;

– склад боеприпасов;

– артиллерийское подразделение на огневой позиции;

– две станции радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему.

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Вадим Ребрина

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