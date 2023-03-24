ВСУ уничтожили пункты управления, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение россиян
24.03.2023, 19:23
Украинская авиация (Фото: Генштаб ВСУ)
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Украинские защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 и Lancet.
Ракетчики и артиллеристы поразили:
- два пункта управления;
– четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;
– два зенитно-ракетных комплекса;
– склад боеприпасов;
– артиллерийское подразделение на огневой позиции;
– две станции радиоэлектронной борьбы.
- За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему.
Читайте также: Советник Залужного: В настоящее время украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии