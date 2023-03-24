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ВСУ уничтожили пункты управления, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение россиян

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 19:23
ВСУ уничтожили пункты управления, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение россиян - Фото
Украинская авиация (Фото: Генштаб ВСУ)

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 и Lancet.

Ракетчики и артиллеристы поразили:

- два пункта управления;
– четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;
– два зенитно-ракетных комплекса;
– склад боеприпасов;
– артиллерийское подразделение на огневой позиции;
– две станции радиоэлектронной борьбы.

  • За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война генштаб Shahed
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