ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами – ОК "Юг"

За ночь Вооруженные силы выполнили около 100 огневых задач на юге Украины. Уничтожены три склада с боеприпасами оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

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Также уничтожены 20 оккупантов, реактивная система залпового огня "Град", бронированная машина, буксированная гаубица 122 калибра.

Остальные потери врага доразведываются.

Сегодня, по данным Генштаба, армия России безуспешно атаковала в Харьковской и Донецкой областях – украинские военные отразили атаки.

В течение суток 17 октября украинская авиация нанесла 11 ударов по российским оккупантам на юге, ракетчики и артиллеристы выполнили более 250 задач. Подтверждены потери оккупантов – 22 военных, четыре танка, два миномета, гаубица "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Также повреждены танк, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", четыре единицы автобронетехники.







Вадим Ребрина

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