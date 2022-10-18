ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами – ОК "Юг"
18.10.2022, 17:56
Гаубица М777 (фото - пресс-служба главкома ВСУ)
За ночь Вооруженные силы выполнили около 100 огневых задач на юге Украины. Уничтожены три склада с боеприпасами оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
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Также уничтожены 20 оккупантов, реактивная система залпового огня "Град", бронированная машина, буксированная гаубица 122 калибра.
Остальные потери врага доразведываются.
- Сегодня, по данным Генштаба, армия России безуспешно атаковала в Харьковской и Донецкой областях – украинские военные отразили атаки.
- В течение суток 17 октября украинская авиация нанесла 11 ударов по российским оккупантам на юге, ракетчики и артиллеристы выполнили более 250 задач. Подтверждены потери оккупантов – 22 военных, четыре танка, два миномета, гаубица "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Также повреждены танк, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", четыре единицы автобронетехники.
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