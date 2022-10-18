UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 17:56
ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами – ОК
Гаубица М777 (фото - пресс-служба главкома ВСУ)

За ночь Вооруженные силы выполнили около 100 огневых задач на юге Украины. Уничтожены три склада с боеприпасами оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также уничтожены 20 оккупантов, реактивная система залпового огня "Град", бронированная машина, буксированная гаубица 122 калибра.

Остальные потери врага доразведываются.

  • Сегодня, по данным Генштаба, армия России безуспешно атаковала в Харьковской и Донецкой областях – украинские военные отразили атаки.
  • В течение суток 17 октября украинская авиация нанесла 11 ударов по российским оккупантам на юге, ракетчики и артиллеристы выполнили более 250 задач. Подтверждены потери оккупантов – 22 военных, четыре танка, два миномета, гаубица "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Также повреждены танк, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", четыре единицы автобронетехники.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы ВСУ склад ОК Юг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 