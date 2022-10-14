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ВСУ уничтожили восемь иранских дронов Shahed-136 утром 14 октября — Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 10:14
ВСУ уничтожили восемь иранских дронов Shahed-136 утром 14 октября — Воздушные силы - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136 утром 14 октября на востоке и юге. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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Военные заявили, что на Южном и Восточном направлениях противовоздушная оборона уничтожила восемь "Шахедов". 

Пять беспилотников были сбиты зенитно-ракетными войсками Воздушных сил, еще три — ПВО Военно-морских сил ВСУ. 

СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовлен Ираном и впервые представлен в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Имеет дельтаобразное крыло. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей. 

Читайте также: Shahed-136 не помогут достичь тех целей, которые ставила Россия — разведка Британии 

Дмитро Гриниченко
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война воздушные силы потери России дроны-камикадзе
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