ВСУ уничтожили восемь иранских дронов Shahed-136 утром 14 октября — Воздушные силы
14.10.2022, 10:14
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Вооруженные Силы Украины уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136 утром 14 октября на востоке и юге. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
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Военные заявили, что на Южном и Восточном направлениях противовоздушная оборона уничтожила восемь "Шахедов".
Пять беспилотников были сбиты зенитно-ракетными войсками Воздушных сил, еще три — ПВО Военно-морских сил ВСУ.
СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовлен Ираном и впервые представлен в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Имеет дельтаобразное крыло. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей.
- Иран "сожалеет" о решении Украины снизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.
- В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.
- 11 октября США сообщили, что ускоряют доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
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