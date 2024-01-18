ВСУ уничтожили более 100 единиц техники. "Отминусовали" 780 оккупантов — потери России

Российская армия потеряла батальон солдат и офицеров за минувшие сутки боев на фронте

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия России потеряла более 100 единиц военной техники, а также 780 человек за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли о 78 боевых столкновениях на фронте. Россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 373 600 (+780),

— танков — 6147 (+21),

— боевых бронированных машин — 11 410 (+38),

— артиллерийских систем — 8835 (+24),

— РСЗО — 966 (+2),

— средств ПВО — 653,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6925 (+41),

— крылатых ракет — 1818 (+1),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11 794 (+39),

— специальной техники — 1380 (+13).

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении.

Читайте также: Остатки вагнеровцев перебросили под Авдеевку – по ним ударила дронами 47 бригада: видео