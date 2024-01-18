ВСУ уничтожили более 100 единиц техники. "Отминусовали" 780 оккупантов — потери России
Армия России потеряла более 100 единиц военной техники, а также 780 человек за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 78 боевых столкновениях на фронте. Россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 373 600 (+780),
— танков — 6147 (+21),
— боевых бронированных машин — 11 410 (+38),
— артиллерийских систем — 8835 (+24),
— РСЗО — 966 (+2),
— средств ПВО — 653,
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6925 (+41),
— крылатых ракет — 1818 (+1),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 794 (+39),
— специальной техники — 1380 (+13).
- Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.
- Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".
- Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении.
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