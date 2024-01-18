ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки. "Відмінусували" 780 окупантів — втрати Росії

Російська армія втратила батальйон солдатів та офіцерів за минулу добу боїв на фронті

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Армія Росії втратила понад 100 одиниць військової техніки, а також 780 осіб за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 78 бойових зіткнень на фронті. Росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 373 600 (+780),

- танків – 6147 (+21),

- бойових броньованих машин – 11 410 (+38),

- артилерійських систем – 8835 (+24),

- РСЗВ – 966 (+2),

- засобів ППО – 653,

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41),

- крилатих ракет – 1818 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 794 (+39),

- спеціальної техніки – 1380 (+13).

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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