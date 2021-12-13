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ВСУ усилили воздушное прикрытие мостов, ГЭС и АЭС на угрожающих направлениях – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 15:41
ВСУ усилили воздушное прикрытие мостов, ГЭС и АЭС на угрожающих направлениях – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

Ситуация у границ Украины остается сложной, однако ВСУ готовы к любому сценарию и готовы дать отпор агрессору. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, передает пресс-служба оборонного ведомства.

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По словам Маляр, сейчас более 1000 военнослужащих ВСУ и сотни единиц военной техники круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны, что обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других важных объектов. На угрожающих направлениях было усилено воздушное прикрытие этих объектов.

Замминистра заявила, что Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации ситуации в Украине, регулярно демонстрируя военную силу и намерение ее применить. Сейчас наблюдается постепенное перебрасывание российских подразделений, вооружения и военной техники к украинской границе.

Она также отметила, что после российских учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а военная техника остается возле украинской границы.

По словам Маляр, такими действиями РФ хочет принудить к диалогу "по неудобным вопросам, крайне важным для РФ".

"Стратегическая цель – восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства", – заявила замминистра.

  • 3 декабря глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.
  • The Washington Post показал документ разведки США: в нем утверждается, что Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года.

Читайте также: Резников о последствиях агрессии РФ для Европы: миллионы беженцев – лишь одна из проблем

Оксана Житнюк
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