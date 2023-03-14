ВСУ: В районе Донецка россияне выдохлись, уже так не наступают. Авдеевка и Марьинка стоят

Наступление российских оккупантов в районе Донецка выдохлось, противнику нужно время на восстановление потерь. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг выдохся в наступлении, так как по сравнению с прошлой неделей он значительно уменьшил количество штурмов и обстрелов.

Он отметил, что если раньше были сотня штурмов и около 600 обстрелов за сутки, то сегодня в день россияне предпринимают до 30 штурмовых действий.

"Неделю назад, когда враг пошел в атаку, получил пополнение в виде 136 бригады, которую сформировали во времена войны в Чечне, они на кураже пошли в атаку, но наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. 136 бригада понесла большие потери в техники и личном составе", — сказал Дмитрашковский.

Спикер ВСУ заявил, что для продолжения наступления оккупантам нужно время на восстановление потерь.

"Россияне говорят о снарядном голоде, установлен лимит, который нельзя превышать. Это не только проблема Пригожина", — резюмировал он.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.

Ранее Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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