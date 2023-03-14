ВСУ: В районе Донецка россияне выдохлись, уже так не наступают. Авдеевка и Марьинка стоят
Наступление российских оккупантов в районе Донецка выдохлось, противнику нужно время на восстановление потерь. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.
"Неделю назад, когда враг пошел в атаку, получил пополнение в виде 136 бригады, которую сформировали во времена войны в Чечне, они на кураже пошли в атаку, но наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. 136 бригада понесла большие потери в техники и личном составе", — сказал Дмитрашковский.
Спикер ВСУ заявил, что для продолжения наступления оккупантам нужно время на восстановление потерь.
"Россияне говорят о снарядном голоде, установлен лимит, который нельзя превышать. Это не только проблема Пригожина", — резюмировал он.
Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.
- Ранее Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.
- Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.
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