ВСУ: В районе Старомайорского продвинулись на 500 м вдоль линии фронта и на 750 м вглубь

Силы обороны Украины в Запорожской области продвинулись в районе населенного пункта Стаомайорское. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На Бердняском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского имели очередной успех, продвинувшись вдоль линии фронта – от полукилометра. А также имеют продвижение до 750 метров вглубь противника", – сообщил Шершень.

Он отметил, что ударные подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары артиллерией по выявленным целям противника, принимают меры контрбатарейной борьбы.

Ранее сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ имели успех в направлении Старомайорского при наступлении на юге.

Читайте также: Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.