ВСУ: В районе Старомайорского продвинулись на 500 м вдоль линии фронта и на 750 м вглубь
Силы обороны Украины в Запорожской области продвинулись в районе населенного пункта Стаомайорское. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.
"На Бердняском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского имели очередной успех, продвинувшись вдоль линии фронта – от полукилометра. А также имеют продвижение до 750 метров вглубь противника", – сообщил Шершень.
Он отметил, что ударные подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары артиллерией по выявленным целям противника, принимают меры контрбатарейной борьбы.
Ранее сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ имели успех в направлении Старомайорского при наступлении на юге.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время которого каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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