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ВСУ: В районе Старомайорского продвинулись на 500 м вдоль линии фронта и на 750 м вглубь

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 14:09
ВСУ: В районе Старомайорского продвинулись на 500 м вдоль линии фронта и на 750 м вглубь - Фото
Валерий Шершень (Скриншот видео)

Силы обороны Украины в Запорожской области продвинулись в районе населенного пункта Стаомайорское. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"На Бердняском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского имели очередной успех, продвинувшись вдоль линии фронта – от полукилометра. А также имеют продвижение до 750 метров вглубь противника", – сообщил Шершень.

ВСУ: В районе Старомайорского продвинулись на 500 м вдоль линии фронта и на 750 м вглубь

Он отметил, что ударные подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары артиллерией по выявленным целям противника, принимают меры контрбатарейной борьбы.

Ранее сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ имели успех в направлении Старомайорского при наступлении на юге.

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Наталья Медведева
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войнаВалерий Шершеньбердянское направлениестаромайорское
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