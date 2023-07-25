RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: У районі Старомайорського просунулися на 500 м уздовж лінії фронту та на 750 м углиб

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 14:09
ЗСУ: У районі Старомайорського просунулися на 500 м уздовж лінії фронту та на 750 м углиб - Фото
Валерій Шершень (Скриншот відео)

Сили оборони України у Запорізькій області просунулися у районі населеного пункту Стаомайорське. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"На Бердняському напрямку українські штурмовики в районі Старомайорського мали черговий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту – на понад пів кілометра. А також мають просування до 750 метрів углиб противника", – повідомив Шершень.

ЗСУ: У районі Старомайорського просунулися на 500 м уздовж лінії фронту та на 750 м углиб

Він зазначив, що ударні підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів артилерією за виявленими цілями противника, вживають заходів контрбатарейної боротьби.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що ЗСУ мали успіх у напрямку Старомайорського під час наступу на півдні.

Читайте також: Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї замало, вважає глава MI6

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаВалерій Шершеньбердянський напрямокстаромайорське
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 