ЗСУ: У районі Старомайорського просунулися на 500 м уздовж лінії фронту та на 750 м углиб

Сили оборони України у Запорізькій області просунулися у районі населеного пункту Стаомайорське. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

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"На Бердняському напрямку українські штурмовики в районі Старомайорського мали черговий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту – на понад пів кілометра. А також мають просування до 750 метрів углиб противника", – повідомив Шершень.

Він зазначив, що ударні підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів артилерією за виявленими цілями противника, вживають заходів контрбатарейної боротьби.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що ЗСУ мали успіх у напрямку Старомайорського під час наступу на півдні.

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