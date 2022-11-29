UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ за сутки уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 18:38
ВСУ за сутки уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Запорожской и Луганской областях Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что 27 ноября подтверждено огневое поражение районов сосредоточения живой силы противника в Пологах, Токмаке и Басани Запорожской области, а также в Лутугино Луганской области.

Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожено около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и позиций зенитно-ракетного комплекса оккупантов. 

Читайте также: В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область запорожская область генштаб потери России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 