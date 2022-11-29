ВСУ за сутки уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения — Генштаб

В Запорожской и Луганской областях Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что 27 ноября подтверждено огневое поражение районов сосредоточения живой силы противника в Пологах, Токмаке и Басани Запорожской области, а также в Лутугино Луганской области.

Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожено около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и позиций зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

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Дмитро Гриниченко

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