ВСУ за сутки уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения — Генштаб
В Запорожской и Луганской областях Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 единиц техники, до 470 россиян получили ранения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что 27 ноября подтверждено огневое поражение районов сосредоточения живой силы противника в Пологах, Токмаке и Басани Запорожской области, а также в Лутугино Луганской области.
Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожено около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и позиций зенитно-ракетного комплекса оккупантов.
- NYT пишет, что США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии.
- 26 ноября Генштаб сообщил, что в России якобы устают поддерживать оккупантов, а в Луганской области ими "переполнены морги".
- В российском Генштабе будто бы ожидают 100 000 убитых и раненых мобилизованных к лету, пишут Важные истории.
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