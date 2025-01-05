ВСУ за сутки уничтожили две российские лодки и ударили по местам хранения боеприпасов

За сутки враг потерял более 30 единиц автомобилей, терминалы Starlink и более 70 солдат

Украинские военные (Фото: t.me/SJTF_Odes)

Украинские военные за минувшие сутки 4 января поразили две вражеские лодки, места хранения боеприпасов и уничтожили личный состав. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

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Вооруженные Силы Украины наносили удары по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах. Таким образом, враг потерял 74 солдата, четыре блиндажа вместе с местом жительства оккупантов и два места хранения боеприпасов.

В технике потери составляют:

→ восемь артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б";

→ 31 единицу автомобильной и бронетехники;

→ один мотоцикл;

→ две лодки;

→ шесть спутниковых терминалов "Starlink";

→ камера видеонаблюдения и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого поражены три наблюдательных пункта врага, три места взлета БпЛА, семь антенн управления БпЛА и две антенны связи.