ВСУ за сутки уничтожили две российские лодки и ударили по местам хранения боеприпасов
Украинские военные за минувшие сутки 4 января поразили две вражеские лодки, места хранения боеприпасов и уничтожили личный состав. Об этом сообщили Силы обороны Юга.
Вооруженные Силы Украины наносили удары по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах. Таким образом, враг потерял 74 солдата, четыре блиндажа вместе с местом жительства оккупантов и два места хранения боеприпасов.
В технике потери составляют:
→ восемь артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б";
→ 31 единицу автомобильной и бронетехники;
→ один мотоцикл;
→ две лодки;
→ шесть спутниковых терминалов "Starlink";
→ камера видеонаблюдения и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы.
Кроме этого поражены три наблюдательных пункта врага, три места взлета БпЛА, семь антенн управления БпЛА и две антенны связи.
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