ЗСУ за добу знищили два російські човни та вдарили по місцях зберігання боєприпасів

За добу ворог втратив понад 30 одиниць автомобілів, термінали Starlink та понад 70 солдатів

Українські військові (Фото: t.me/SJTF_Odes)

Українські військові за минулу добу 4 січня вразили два ворожі човни, місця зберігання боєприпасів і знищили особовий склад. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Збройні Сили України завдавали ударів по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах. Таким чином ворог втратив 74 солдати, чотири бліндажі разом із місцем проживання окупантів та два місця зберігання боєприпасів.

У техніці втрати становлять:

→ вісім артилерійських систем, у томи числі "Гіацинт-Б";

→ 31 одиницю автомобільної та бронетехніки;

→ один мотоцикл;

→ два човни;

→ шість супутникових терміналів "Starlink";

→ камера відеоспостереження та 2 комплекси радіоелектронної боротьби.

Окрім цього уражено три спостережні пункти ворога, три місця зльоту БпЛА, сім антен управління БпЛА та дві антени звʼязку.