ЗСУ за добу знищили два російські човни та вдарили по місцях зберігання боєприпасів
Українські військові за минулу добу 4 січня вразили два ворожі човни, місця зберігання боєприпасів і знищили особовий склад. Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Збройні Сили України завдавали ударів по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах. Таким чином ворог втратив 74 солдати, чотири бліндажі разом із місцем проживання окупантів та два місця зберігання боєприпасів.
У техніці втрати становлять:
→ вісім артилерійських систем, у томи числі "Гіацинт-Б";
→ 31 одиницю автомобільної та бронетехніки;
→ один мотоцикл;
→ два човни;
→ шість супутникових терміналів "Starlink";
→ камера відеоспостереження та 2 комплекси радіоелектронної боротьби.
Окрім цього уражено три спостережні пункти ворога, три місця зльоту БпЛА, сім антен управління БпЛА та дві антени звʼязку.
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